ещё! выкл. сиськи
09.04.2024 20:13 | сиськи от Polina | комментарии: 2  ↓ 

1920x1080, 597 Kb / женщины, бельё, украшения, портупеи, тату, шампанское, бокалы, ведро, свечи, маска, цветы, камин, цепь, фатин

женщины, бельё, украшения, портупеи, тату, шампанское, бокалы, ведро, свечи, маска, цветы, камин, цепь, фатин

комментарии
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.bsa | 09.04.2024 21:39
Интересно девки пляшут). Всё правильно, по прежнему не изменяю себе. Вчера мотался в курортный городок, друга потерял... онко. Кароч к чему веду, на въезде какой-то залётный перец... апупел мальчик и нервно сигналит... меня аборигена это только раззадорило. Проследовал за ним и пока ребята ходили в "Пятёрочку" обмыл ему машину из своего (фонтанчика), скоро начну петарды в окна забрасывать сопливым хулиганам). Так уипьем же за кибернетике!
Polina | 09.04.2024 21:50
.bsa (21:39), бать, тебе по лицу тысяча лет в обед, а ведешь себя как пацанёнок. ну х з ..
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