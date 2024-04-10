ещё! выкл. сиськи
10.04.2024 21:52 | картинки от саныч | комментарии: 7  ↓ 

1079x1101, 88 Kb / Презерватив

Презерватив

комментарии
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Polina | 10.04.2024 21:54
на слона что ли?
Safich | 10.04.2024 21:55
Polina (21:54), м.б. ОБЩАЯ длина?
Polina | 10.04.2024 21:55
я думаю, что четвёрочку-то подделали трёхе, из единицы ;)
Polina | 10.04.2024 21:56
Safich (21:55), полезная длина обычно считается. ее так называют "полезная длина" )
Damsel | 10.04.2024 22:11
BLOG:)9342
Polina | 10.04.2024 22:15
Длиена 49.5 добавлена уже фш
312kbps | 10.04.2024 23:08
Россияне начали экономить на презервативах.

Их продажи достигли минимума за пять лет. В аптеках в 2023 году продали только 3,1 миллиона упаковок. Для сравнения: в 2020 году было продано 4,8 миллиона штук. При этом продажи противозачаточных таблеток наоборот выросли.
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