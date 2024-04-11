ещё! выкл. сиськи
11.04.2024 15:13 | прочее от akel | комментарии: 5  ↓ 

1280x853, 100 Kb / космодром, Восточный, Ангара-А5М, ракета, мачты, стол, Хруничев

космодром, Восточный, Ангара-А5М, ракета, мачты, стол, Хруничев

комментарии
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Vintorezz | 11.04.2024 15:17
Она взлетела или нет?
WWWolfy | 11.04.2024 15:27
Vintorezz (15:17),
Или.
Взлетела
.bsa | 11.04.2024 15:29
всяк сюда входящий назовись)) слева буй BLOG:)53123
Vintorezz | 11.04.2024 15:58
Госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что разгонный блок «Орион» вывел на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец». Блок был запущен ракетой-носителем «Ангара-А5», которая сегодня, 11 апреля, с третьей попытки взлетела с космодрома Восточный.
.bsa | 11.04.2024 16:07
Vintorezz (15:58), красивый едросовский пиздёшь
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