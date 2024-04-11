ещё! выкл. сиськи
11.04.2024 21:46 | прочее от Polina | комментарии: 9  ↓ 

674x1024, 51 Kb / женщина, Ева Грин, трубка, ч/б

женщина, Ева Грин, трубка, ч/б

комментарии
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Polina | 11.04.2024 21:49
пойду-ка покурю свою старушку )
garry_stanis | 11.04.2024 23:00
Не советую. Ева не умеет держать трубку. https://sun9-60.userapi.com/im ... sCn-GAz3b-tlSh8&type=album
.bsa | 11.04.2024 23:07
BLOG:)167574
Polina | 11.04.2024 23:21
garry_stanis (23:00), зато я умею
Polina | 11.04.2024 23:22
.bsa (23:19), не поняла тебя, кто это?
Polina | 11.04.2024 23:37
.bsa (23:32), белая какая ). ды хорошо ты там выглядишь! не ссы ))
Polina | 11.04.2024 23:55
.bsa, а зачем лил, что, мол, один, без родственников?
Polina | 11.04.2024 23:56
.. или семья семьей, а родня это уже не семья, а отдельные ячейки общества? (я так размышляю на сий счет)
.bsa | 12.04.2024 00:15
Polina (23:56), это сложно объяснить на пальцах но понятия верные)
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