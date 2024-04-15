ещё! выкл. сиськи
15.04.2024 10:26 | прочее от garry_stanis | комментарии: 4  ↓ 
"Туалет Эсфири", 1841 г., Теодор Шассерио, Лувр
(экзотический романтизм)
P.S.Библейская царица Эсфирь, которой посвящена одна из книг Библии
600x736, 162 Kb / Эсфирь, Шассерио, Лувр, картина

Эсфирь, Шассерио, Лувр, картина

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
312kbps | 15.04.2024 10:47
подмыхи уже тогда брили
а пилотку, интересно, тоже ?
garry_stanis | 15.04.2024 11:21
Подмышки брили уже 6000 лет назад согласно Лукасу Кранаху Старшему. 1526г. https://upload.wikimedia.org/w ... cas_Cranach_d._%C3%84._001.jpg
garry_stanis | 15.04.2024 11:29
А вот мнение Лукаса Кранаха Старшего по поводу пилотки. Венера и Амур. 1509г. https://upload.wikimedia.org/w ... 77px-Cranach-Venus-Cupidon.jpg
garry_stanis | 15.04.2024 11:32
Или такая Венера того же Автора. 1529г. https://vsdn.ru/images/data/mus/6839_big_1537175120.jpg
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  8
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 131121 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 157 / 251| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer