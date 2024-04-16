ещё! выкл. сиськи
16.04.2024 08:53 | интересное от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
Бригада лёгкой кавалерии, составленная из выходцев лучших аристократических семей Англии, сражавшаяся на лучших лошадях, была превращена в «пушечное мясо», которого хватило на двадцать минут боя. Об «атаке лёгкой кавалерии» в Британии по сей день снимают фильмы и пишут книги — вот что значит грамотный пиар, превращающий даже преступную глупость в высокую доблесть.
600x395, 112 Kb / атака,кавалерия,история,долина смерти

атака, кавалерия, история, долина смерти

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