ещё! выкл. сиськи
20.04.2024 05:54 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Мужчины собирают березовый сок в лесу, СССР, 1986 год.
1200x784, 194 Kb / СССР, ч/б, лес, березовый сок, ведро, шляпа, сапоги

СССР, ч/б, лес, березовый сок, ведро, шляпа, сапоги

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