ещё! выкл. сиськи
20.04.2024 12:27 | картинки от garry_stanis | комментарии: 3  ↓ 
Никогда не мог понять женщин которые со странной заинтересованностью и вниманием изучающих тему маньяков типа Чикатило (сейчас сериал крутят). Единственное мое объяснение почему они это делают - изучить повадки, манеры и особенности поведения данного вида человеческих тварей чтобы как можно раньше раскусить оного и обезопасить себя. Photografer Monica Lord, @almostgreennyc on Instagram. Metropolitan Museum of Art.
1638x2048, 177 Kb / MMA, скульптура, топор, причандалы, девушка

MMA, скульптура, топор, причандалы, девушка

комментарии
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.bsa | 20.04.2024 12:38
Поиск истины важнее, чем обладание истиной. (Альберт Эйнштейн)
garry_stanis | 20.04.2024 12:48
Для ученого несомненно. Потому что это и его хлеб, и хобби, и дело. Найдет он истину и вся его жизнь рухнет. Поэтому поиск истины для ученого это все. И даже если он найдет истину, то он будет скрывать ее насколько хватит сил или объявит что это не истина и продолжит ее поиски.
Лелик | 20.04.2024 13:49
А по моему, им просто нравится тема насилия...
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