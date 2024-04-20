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20.04.2024 12:27 | картинки от garry_stanis | комментарии: 3 ↓
Никогда не мог понять женщин которые со странной заинтересованностью и вниманием изучающих тему маньяков типа Чикатило (сейчас сериал крутят). Единственное мое объяснение почему они это делают - изучить повадки, манеры и особенности поведения данного вида человеческих тварей чтобы как можно раньше раскусить оного и обезопасить себя. Photografer Monica Lord, @almostgreennyc on Instagram. Metropolitan Museum of Art.
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