21.04.2024 13:53 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 2 ↓ от ...Но что-то меж кустов прибрежных восшумело,

И чувство робости прекрасной овладело;

Невольно вздрогнула, не в силах воздохнуть.

И вот пернатых царь из-под склоненной ивы,

Расправя крылья горделивы,

К красавице плывет — веселья полна грудь,

С шумящей пеною отважно волны гонит,

Крылами воздух бьет,

То в кольцы шею вьет,

То гордую главу, смирясь, пред Ледой клонит.



Леда смеется.

Вдруг раздается

Радости клик.

Вид сладострастный!

К Леде прекрасной

Лебедь приник.

Слышно стенанье,

Снова молчанье.

Нимфа лесов

С негою сладкой

Видит украдкой

Тайну богов.

.....

ЛЕДА (Кантата) 1814г.

А.С. Пушкин



Leda and the Swan canvas/oil, 120x160cm. 2012

Леда и лебедь холст/масло 120x160см 2012г.

Alexey Golovin, (b. 1977) Russian.

Leda, Swan, Леда, лебедь, холст, масло, Alexey Golovin



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