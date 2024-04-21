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21.04.2024 13:53 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 2 ↓
...Но что-то меж кустов прибрежных восшумело,
И чувство робости прекрасной овладело;
Невольно вздрогнула, не в силах воздохнуть.
И вот пернатых царь из-под склоненной ивы,
Расправя крылья горделивы,
К красавице плывет — веселья полна грудь,
С шумящей пеною отважно волны гонит,
Крылами воздух бьет,
То в кольцы шею вьет,
То гордую главу, смирясь, пред Ледой клонит.
Леда смеется.
Вдруг раздается
Радости клик.
Вид сладострастный!
К Леде прекрасной
Лебедь приник.
Слышно стенанье,
Снова молчанье.
Нимфа лесов
С негою сладкой
Видит украдкой
Тайну богов.
.....
ЛЕДА (Кантата) 1814г.
А.С. Пушкин
Leda and the Swan canvas/oil, 120x160cm. 2012
Леда и лебедь холст/масло 120x160см 2012г.
Alexey Golovin, (b. 1977) Russian.
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