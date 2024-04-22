ещё! выкл. сиськи
22.04.2024 19:00 | ссылки от P.S. | комментарии: 2  ↓ 
Про нитрат лития особенно понравилось - просто, изящно, эффективно! Ни одного инженера не оставит равнодушным история зондов Венера)

Космос, технологии, ну как вы там правнуки, Венера, зонд

комментарии
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P.S. | 22.04.2024 19:04
Вот вроде бы неплохое видео и на русском:
nihil777 | 22.04.2024 20:29
от души +++++
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