24.04.2024 20:25 | тексты от DimaS | комментарии: 1 ↓ от Иринам в Италии стоит представляться полным именем, ведь его сокращенная версия переводится с итальянского как «гнев» или «злость».



Катя - это имя больше всего удивляет корейцев: в их языке есть слово, которое произносится примерно так же (га-тя) и означает «фальшивка».



Англичане и американцы вряд ли смогут понять, почему в России так любят называть девочек Настями: для них оно созвучно слову nasty, которое означает «неприятный, противный, скверный».



Имя Светлана в Японии и Италии лучше не сокращать. Вариант «Света» японцам даже произнести сложно: они говорят «субета» — так в Стране восходящего солнца называют женщин с низкой социальной ответственностью.



В случае Галин глупо ухмыляться нередко начинают уже на границе, увидев имя в паспорте: оно забавляет испанцев и итальянцев, потому что в переводе с обоих языков gallina означает «курица». А жители Израиля в имени Галина слышат целую фразу — «Открой секрет!»



Полина, у этого русского имени в итальянском языке сразу два варианта, один другого лучше: pallina переводится как «мячик», pollina — «куриный помет». Для испанцев «Полина» тоже звучит странно — pollino по-испански значит «осел».



Имя Илья откровенно вымораживает французов: в их языке есть в точности совпадающая с ним по звучанию грамматическая конструкция — il y a («имеется»).



Люда. Для сербов и хорватов это очень неблагозвучное имя, ведь в переводе оно означает «сумасшедшая, дура». А «луда куча» по-сербски и вовсе — «сумасшедший дом».



Валя, слово, напоминающее уменьшительную форму имени Валентина, очень часто звучит в Испании: vale означает «ладно, хорошо», и это словечко постоянно употребляют в разговорах, особенно телефонных.



Во избежание недоразумений Мариям в Израиле лучше использовать полное имя, ведь «Маша» созвучно с вопросом ma sha?, который на иврите означает «Который час?»



в Польше лучше не называться Пашей, если вас зовут Павел. Потому что pasza по-польски означает «корм для скота».



Если вы где-нибудь напишете свое имя Semen, а не Semyon, то испанец наверняка улыбнется. Ведь на его языке слово semen означает «семя», «сперма», «зерно». К слову, с английского semen переводится так же.



Если Федор, чье имя в загранпаспорте написано как Fedor, а не Fyodor, попадет в Португалию, то там ему придется не сладко. Потому что слово fedor на португальском означает «вонь», «смрад».



Мужское имя Коля по звучанию схоже со словом cola, которое в испанском языке означает «очередь», «конец», «хвост».



В Германии нелегко быть Денисом. В немецком языке есть слово die Nisse (звучит «ди ниссэ»), которое означает «яйцо вши», а также «узелок».



Недоумение у иностранцев вызовут мужчины Никита и Саша. Дело в том, что в некоторых странах такие имена воспринимаются исключительно как женские. Имя Никитá широко распространено в странах Западной Европы и США. Саша считается преимущественно женским именем в США, и по данным 2014 года оно находилось на 569-м месте по популярности.

что в имени твоём

