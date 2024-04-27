27.04.2024 19:45 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от Эдип известен, прежде всего, тем, что женился на своей матери. Этому событию предшествовала его встреча со Сфинксом - монстром, который подстерегал путников на подступах к городу Фивы и на выходе из него. Сфинкс задавал одну и ту же загадку: "Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?" Всех до одного путников Сфинкс разрывал, и только Эдип правильным ответом поверг монстра со скалы в бездну: (ответ скрыт мною). За уничтожение монстра Фивы избрали Эдипа царем, он женился на царице Иокасте, не зная, что она его мать. От нее он имел сыновей - Этеокла и Полиника, дочерей Антигону и Исмену. Узнав истину, Иокаста повесилась, а Эдип в отчаянии ослепил себя.

Эдип и Сфинкс, 1808. Холст, масло. Энгр, Жан Огюст Доминик. Лувр, Париж

Доминик, Эдип, сфинкс, пещера

