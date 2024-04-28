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28.04.2024 20:15 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Клянусь последний пост на тему Леды и Лебедя. Просто не смог пройти мимо того факта до какой степени их там эта фигня колдобила и колдобит. Только в качестве доказательства этого факта. Национальный !!!! музей Швеции. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу.
Leda and the swan (1740).
François Boucher, France (1703 — 1770).
Nationalmuseum Stockholm, Sweden.
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