ещё! выкл. сиськи
28.04.2024 20:15 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Клянусь последний пост на тему Леды и Лебедя. Просто не смог пройти мимо того факта до какой степени их там эта фигня колдобила и колдобит. Только в качестве доказательства этого факта. Национальный !!!! музей Швеции. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу.
Leda and the swan (1740).
Fran&#231;ois Boucher, France (1703 — 1770).
Nationalmuseum Stockholm, Sweden.
743x600, 33 Kb / Leda, Swan,Леда, лебедь, холст, масло, Франсуа Бушер, музей, Стокгольм, Швеция

Leda, Swan, Леда, лебедь, холст, масло, Франсуа Бушер, музей, Стокгольм, Швеция

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  -1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 131294 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 153 / 248| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer