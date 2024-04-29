29.04.2024 22:10 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 1 ↓ от И снова картины - мировое наследство.

«Влюбленные», 1524–1525 гг.

Это картина маслом Giulio di Pietro de' Gianuzzi (Giulio Pippi), первоначально написанная на доске, а затем перенесенная на холст А. Митрокиным в 1834 году. Поскольку она плохо хранилась и не выставлялась на всеобщее обозрение из-за тематики до 1920-х годов, она имеет значительные повреждения, в том числе три крупных разрыва ткани, заклеенных толстой штукатуркой с обратной стороны и другие повреждения лакокрасочного слоя как до, так и после переноса; сейчас он выставлена в Эрмитаже под названием: «Александр и Арианна».

По этому поводу вспомнился анекдот. Изба. Одна комната. Молодые первая брачная ночь. Родителям некуда податься поэтому они на печке и тише воды ниже травы. До этого мама инструктировала сынулю: Если будут трудности - я тебе под кровать крынку со сметаной поставлю.

Ночь все легли. Молодые ворочаются, сопят шумят - что-то не так.

Сынулька: Мамо! Не лизэ.

Мама из-за печки: - Сынку ! Ты його у крынку, у крынку!

Сынуля: - У крынку не лизэ!

Влюбленные, Giulio Pippi, Эрмитаж, кровать, подглядывающая

