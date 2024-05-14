ещё! выкл. сиськи
14.05.2024 11:28 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
- Я специалист по безопасности банка. Нам необходимо защитить ваш счёт от
несанкционированного доступа. Возьмите, пожалуйста, карту.
- Спасибо, взял.
- Продиктуйте номер.
- 9.
- Дальше?
- Всё.
- Назовите номер на карте целиком.
- 9.
- Что у вас за карта?
- Девятка бубен.
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