ещё! выкл. сиськи
16.05.2024 02:10 | интересное от garry_stanis | комментарии: 2  ↓ 
Полина тут переживает за "исчезновение" египтян. А ранее обелиски пропадали. Луксорские обелиски — пара древнеегипетских обелисков возрастом более 3000 лет, вырезанных по обе стороны портала Луксорского храма во времена правления Рамсеса II. Правый (западный) камень высотой 23 метра (75 футов) был перенесен в 1830-е годы на площадь Конкорд в Париже, Франция, а левый (восточный) обелиск остается в Египте.
Идея перевезти обелисков Луксора в Париж появилась сначала во время похода Наполеона в Египте. При преемнике Наполеона, Людовике XVIII, французы приобрели права на Иглу Клеопатры в Александрии, хотя этот обелиск никогда не был перенесен во Францию и оказался в Нью-Йорке в 1881 году.
В 1800 году Жан-Мари-Жозеф Кутель представил в Каире первые технические соображения по транспортировке и возведению одного из обелисков на площадь Конкорд. С окончанием французской кампании в Египте эти планы, однако, так и не были реализованы.
В ноябре 1830 года Мухаммад Али-паша, правитель Османского Египта, официально подарил Франции Луксорский обелиск. В ответ на подарок Франция подарила османам механические часы в 1840-х годах, сегодня известные как Каирские часы цитадели.
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Египет, Луксор, обелиск, Конкорд, Париж

комментарии
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Polina | 16.05.2024 02:48
не только египтян. это одна из стран, в которой больше всего пропадают туристы и местные. но, почему-то, по-твоему, я вдруг оказалась злая. я грубиянка, но никогда не была злом и не смешивай меня с этим дерьмом, добряк хренов тоже мне нашелся!
Polina | 16.05.2024 02:51
а тот факт, что мы с тобой тут хоть что-то рассказываем и хоть чем-то делимся, вовсе не означает, что надо метить территорию и оскорблять друг-друга. здесь только это и развлечение, в общем-то (помимо картинок, не наших, кстати)!
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