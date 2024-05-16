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16.05.2024 02:10 | интересное от garry_stanis | комментарии: 2 ↓
Полина тут переживает за "исчезновение" египтян. А ранее обелиски пропадали. Луксорские обелиски — пара древнеегипетских обелисков возрастом более 3000 лет, вырезанных по обе стороны портала Луксорского храма во времена правления Рамсеса II. Правый (западный) камень высотой 23 метра (75 футов) был перенесен в 1830-е годы на площадь Конкорд в Париже, Франция, а левый (восточный) обелиск остается в Египте.
Идея перевезти обелисков Луксора в Париж появилась сначала во время похода Наполеона в Египте. При преемнике Наполеона, Людовике XVIII, французы приобрели права на Иглу Клеопатры в Александрии, хотя этот обелиск никогда не был перенесен во Францию и оказался в Нью-Йорке в 1881 году.
В 1800 году Жан-Мари-Жозеф Кутель представил в Каире первые технические соображения по транспортировке и возведению одного из обелисков на площадь Конкорд. С окончанием французской кампании в Египте эти планы, однако, так и не были реализованы.
В ноябре 1830 года Мухаммад Али-паша, правитель Османского Египта, официально подарил Франции Луксорский обелиск. В ответ на подарок Франция подарила османам механические часы в 1840-х годах, сегодня известные как Каирские часы цитадели.
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