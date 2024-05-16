ещё! выкл. сиськи
16.05.2024 15:44 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Узнал, что Ватикан тоже может участвовать в Евровидении, но не хочет. А зря! Команда из инквизиторов могла бы там устроить зажигательное шоу.
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  6
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 131506 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 166 / 239| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer