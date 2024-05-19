ещё! выкл. сиськи
19.05.2024 20:43 | сиськи от akel | комментарии: 2  ↓ 

1080x1440, 278 Kb / рыжая, веснушки, тату, косички, пирсинг

рыжая, веснушки, тату, косички, пирсинг

комментарии
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312kbps | 19.05.2024 21:12
она не рыжая, а крашеная
Polina | 19.05.2024 22:04
312kbps (21:12), она свой прекрасный рыжий (каштановый) с дуру взяла и уничтожила (
Когда-то, в прошлой жизни, у меня была подруга. она была высокой, кошачьей, прекрасной фигуры с пышной грудью. ее волосы были до пояса, рыжие, кудрявые, густые, красивой формы брови, зеленые глаза. Анастасия. длинноногая красавица. как все любовались на нее! когда мы шли - ни кто не шел ;). и вот наступили времена выпрямления волос, выбривания бровей и надувания губ... я так упорно отговаривала ее всему этому соблазняться. помогал Атрокс, материл даже всё это, мол, не смей! и вот приходит она к нам в гости, спустя пару месяцев ( - мамочки моиии! - ее прекрасные кудри превращены в бело-желтую, прямую паклю по плечи. ее брови выдернуты и на их месте набиты красновато-коричневое тату, а губёны, будучи когда-то формы сердечка наколоты силиконом как у утки. о боги! я из тактичности не стала ей выговаривать, но, думаю, она по взгляду и так поняла. как мне жалко было той ее красоты. кстати, так она и не смогла вернуть, хотя бы ее волосы прежние, так они и не стали расти и ей, в итоге, пришлось их просто подстричь
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