ещё! выкл. сиськи
21.05.2024 01:12 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Проверка зубов и НОГТЕЙ. Оклахома, США. 1917 год. April 1917. "Daily inspection of teeth and fingernails. Older pupils make the inspection under the direction of teacher who records results. This has been done every day this year. School #49, Comanche County, Oklahoma (near Lawton)." Photograph by Lewis Wickes Hine.
Удивительно красивое лицо девочки поразило . Особенно на фоне ее соседей мальчиков.
1300x888, 292 Kb / проверка, школа, Оклахома, зубы , ногти

проверка, школа, Оклахома, зубы, ногти

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