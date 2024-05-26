ещё! выкл. сиськи
26.05.2024 10:18 | ссылки от mxx | комментарии: 3  ↓ 
Как нацистская пропаганда убедила немцев в необходимости войны

Штефанов, война, немцы, пропаганда

комментарии
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Vintorezz | 26.05.2024 11:48
Всегда удивляет когда банальные вещи рассказывают так, как будто это какая то тайна, школьник прочитал книгу и все сразу понял))
Vintorezz | 26.05.2024 12:00
KIKOs | 26.05.2024 12:06
Максимка, ты хуйнёй маешься.
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