ещё! выкл. сиськи
27.05.2024 00:23 | интересное от garry_stanis | комментарии: 3  ↓ 
Майя. Maya Shakhnazarova. Фотограф Дмитрий Архар (Dmitry Arhar).
Вопросы: 1. зачем ей школьный здоровенный циркуль для рисования мелом на школьной доске?
2. Она училка или ученица?
1920x1200, 592 Kb / девушка, очки, книга, письменный стол, циркуль, кресло, Дмитрий Аршар

девушка, очки, книга, письменный стол, циркуль, кресло, Дмитрий Аршар

комментарии
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garry_stanis | 27.05.2024 00:35
Для тех кто любит погорячее. Циркуль на месте. https://cp22.nevsepic.com.ua/p ... /351/35129/1659621875-1109.jpg
garry_stanis | 27.05.2024 00:37
https://cp22.nevsepic.com.ua/p ... /351/35129/1659621852-1008.jpg
kikOS | 27.05.2024 03:08
Мне кажется ты слишком много задаёшь вопросов
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