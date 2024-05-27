ещё! выкл. сиськи
27.05.2024 11:01 | интересное от garry_stanis | комментарии: 6  ↓ 
Cafe de Flore, Paris, 2023 by Peter Turnley
526x774, 82 Kb / шляпа, чашка , мужские часы, Cafe de Flore, Paris, Peter Turnley, ч/б

шляпа, чашка, мужские часы, Cafe de Flore, Paris, Peter Turnley, ч/б

комментарии
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KIKOs | 27.05.2024 11:02
пока не поздно поправь таги
garry_stanis | 27.05.2024 11:52
KIKOs 11:02 Що не так? Конкретніше можна?
DimaS | 27.05.2024 14:21
garry_stanis (11:52), це хто тебе покусав, яка бiсова собака?
kikOS | 27.05.2024 14:36
garry_stanis (11:52), пока ты бродил по пещерам Агларонда, твои таги уже поправили...
garry_stanis | 27.05.2024 15:15
ч/б это важно. Буду знать. А цветное метить? Как собаки деревья?
kikOS | 27.05.2024 15:27
garry_stanis (15:15), я тебе написал про ошибку в тагах, а не отсутствие онного... болтлив, рассеян, пфф.. пафос.
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