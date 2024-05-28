28.05.2024 22:45 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от Снова замерло все до рассвета. Придется вмешаться. Продолжаем про Арни.

Версия1. цитируемая всеми. Про отель в который его не пустили бесплатно.

Известный актер Арнольд Шварценеггер выложил фото себя, спящего на улице под знаменитой бронзовой статуей и написал: «О, как изменились времена»...

Причина, по которой он написал это предложение, заключается не только в том, что он был стар, но и в том, что он открыл отель губернатором Калифорнии. Руководство отеля тогда сообщило Арнольду, что «вы можете приехать в любое время и для вас всегда будет отдельный номер.

Когда Арнольд ушел в отставку с поста губернатора и хотел однажды остановиться в отеле, администрация отказалась давать ему номер, сказав, что ему придется заплатить, потому что отель почти заполнен.

Он принёс "спальный мешок" и лёг под статую, объяснил, что хочет передать: "Когда я был в важном положении, он всегда поздравлял меня, а когда я потерял эту должность, забыл меня и не выполнил своего обещания. "Не верьте своему положению и тому, сколько у вас денег, своей власти или своему интеллекту, это не продлится долго. "

Но есть и другая версия.

Это фото о том показывает Арнольда Шварценеггера, спящего в спальном мешке перед статуей, установленной в его честь. Снимок был сделан у статуи Арнольда возле Колумбус Конвеншен Центра в Колумбусе, штат Огайо. Шварценеггер сделал это фото, чтобы продемонстрировать, как сильно изменилось его положение с тех пор, как он начинал свою карьеру, и как символ того, что даже самые успешные люди могут столкнуться с трудностями. Это также показывает его благодарность за памятник и его желание оставаться приземлённым и скромным.

Статуя Арнольда Шварцнеггера установлена в городе Колумбус штата Огайо в США. Восьмифутовая бронзовая статуя Арнольда весом 600 фунтов первоначально была воздвигнута в 2012 году перед Мемориалом ветеранов округа Франклин. Затем, в 2014 году она была перенесена и находится перед конференц-центром города Колумбус Columbus Convention Center. Именно здесь в 1970 году 23-х летний австриец Арнольд Шварцнеггер стал победителем шестого по счету соревнования "Мистера Олимпии".

Арнольд, Шварцнеггер, спальник, памятник, Колумбус, Columbus Convention Center

