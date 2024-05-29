ещё! выкл. сиськи
29.05.2024 22:07 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Горгулья с Дуомо Милана. На нем 3400 скульптур и можно прогуляться по его крыше. Фотограф Marco Anelli.
450x450, 24 Kb / горгулья, собор, милан, b/w

горгулья, собор, милан, b/w

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