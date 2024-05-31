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31.05.2024 18:48 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Аббатство-город Мон-Сен-Мишель - остров-крепость в нескольких километрах от северо-западного побережья Франции. Город на острове существует с 709 года. В настоящее время насчитывает несколько десятков жителей.
1188x1484, 623 Kb / Мон-Сен-Мишель, Бретань, Франция,

Мон-Сен-Мишель, Бретань, Франция

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