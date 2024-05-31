31.05.2024 19:23 | интересное от garry_stanis | комментарии: 1 ↓ от Элвис Арон Пресли (1935-1977) - Jailhouse Rock.

В 1969 году ко мне приехал мафон GRUNDIG TK-145 c записями 1950-60х годов.

И эта песня меня сразила наповал.

Вернее тут точнее мое состояние описывает современное выражение: "А что так можно было?"

Вместе с Beatles (пластинки которых попал к Макаревичу и у него тоже крышу снесло немного ранее меня) и французскими шансонье.

Элвис Арон Пресли, ч/б, Jailhouse Rock.

