ещё! выкл. сиськи
31.05.2024 19:23 | интересное от garry_stanis | комментарии: 1  ↓ 
Элвис Арон Пресли (1935-1977) - Jailhouse Rock.
В 1969 году ко мне приехал мафон GRUNDIG TK-145 c записями 1950-60х годов.
И эта песня меня сразила наповал.
Вернее тут точнее мое состояние описывает современное выражение: "А что так можно было?"
Вместе с Beatles (пластинки которых попал к Макаревичу и у него тоже крышу снесло немного ранее меня) и французскими шансонье.
772x960, 179 Kb / Элвис Арон Пресли, ч/б, Jailhouse Rock.

Элвис Арон Пресли, ч/б, Jailhouse Rock.

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garry_stanis | 31.05.2024 19:33
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