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31.05.2024 19:23 | интересное от garry_stanis | комментарии: 1 ↓
Элвис Арон Пресли (1935-1977) - Jailhouse Rock.
В 1969 году ко мне приехал мафон GRUNDIG TK-145 c записями 1950-60х годов.
И эта песня меня сразила наповал.
Вернее тут точнее мое состояние описывает современное выражение: "А что так можно было?"
Вместе с Beatles (пластинки которых попал к Макаревичу и у него тоже крышу снесло немного ранее меня) и французскими шансонье.
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