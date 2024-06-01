ещё! выкл. сиськи
01.06.2024 12:19 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
"Тройка". Ученики мастеровые везут воду.1866г.
Перов В.Г. 1834-1882гг.
1800x1375, 467 Kb / дети, зима, сани, бочка, Перов, картина

дети, зима, сани, бочка, Перов, картина

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