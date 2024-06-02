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02.06.2024 23:08 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Конструкция под названием Domestikator — архитектурная скульптура 2015 года работы Atelier Van Lieshout.
Последний большой спор о арт-объектах, раскритикованные за якобы сексуальный подтекст, был связан со скульптурой голландца Юпа ван Лисхаута, Domestikator. Три лета она спокойно простояла в немецком Бохуме, но оказавшись перед парижским Лувром, стала вдруг предметом нешуточной критики – многие сочли, что объект носит слишком провокационный характер. В результате скандала музей отказался от экспонирования Domestikator, и красный дом, визуально напоминающий сношающихся человека и собаку, переехал на площадь перед центром Помпиду. Лисхаут, в свою очередь, обвинил Лувр в цензуре и заявил, что задача музея – донести до зрителей истинный смысл искусства, а не запрещать его.
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