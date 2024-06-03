ещё! выкл. сиськи
03.06.2024 00:37 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
«Il Disinganno» "Освобождение от чар" (моя версия). Шедевр Франческо Кейроло 1753 г, часовня Сансеверо, Неаполь, Италия.
Все (что смог прочитать в интернетах) верят что сделано из целого куска мрамора. Особенно сеть. И никто не может ничего подобного повторить. Мое мнение и кого-то еще в мире что сеть сделана из пемзы. Посмотрите внимательно на разницу тона теле человека и сети. Допускаю что часть сети которая лежит на теле вырублена из мрамора, а остальная из пемзы приклеена снаружи. Детали скульптуры можно посмотреть здесь https://yael-shoshany.livejournal.com/260250.html и здесь https://ok.ru/group53327686860971/topic/153675657031851
1080x1351, 466 Kb / скульптура, Кейлоро, Неаполь,

скульптура, Кейлоро, Неаполь

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