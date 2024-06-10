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10.06.2024 06:52 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Консервирование черной икры осетровых рыб, выловленных в Волге, Астрахань, СССР, 1963 год. Фото: Валерий Шустов.
853x1280, 118 Kb / икра, ч/б, черная икра, ссср

икра, ч/б, черная икра, ссср

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