ещё! выкл. сиськи
10.06.2024 18:57 | картинки от garry_stanis | комментарии: 2  ↓ 
Федот да не тот.
1024x1024, 204 Kb / ai, Париж, Эйфелева вышка, Сена, Нотр-Дамм

ai, Париж, Эйфелева вышка, Сена, Нотр-Дамм

комментарии
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Cyrilus | 10.06.2024 20:47
Заголовок намекает, что это коллаж? Эйфелева башня совсем в другой стороне.
garry_stanis | 10.06.2024 21:00
Cyrilus 20:47. И не только. Тут все не так. Особенно хорош пешеходный переход через реку.
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