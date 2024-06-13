ещё! выкл. сиськи
13.06.2024 18:33 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Даже не знаю, что хуже:
То, что жена прислала смс:
"Нам надо расстаться",
или то, что через две минуты
написала: "Это я не тебе"
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