ещё! выкл. сиськи
15.06.2024 16:10 | прочее от dreamcast | комментарии: 3  ↓ 

865x1080, 243 Kb / пицца, зима

пицца, зима

комментарии
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KIKOs | 15.06.2024 16:41
последнее время додошники стали делать более менее нормальную пиццу, раньше осетинские пироги фигачили
.bsa | 15.06.2024 17:00
KIKOs (16:41), не хо не е, маскаляка всегда циничен, паренёк покупатель моего мотоцикла бывший москвич, позвал его пивка потянуть, ох и наслушался каким должно быть пиво, сам видимо представления не имеет какое было))
KIKOs | 15.06.2024 17:07
.bsa (17:00), до москаляки я не дотягиваю, я всего лишь замкадыш! Но ты не переживай, что ты выслушал раз, я выслушиваю ежедневно.
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