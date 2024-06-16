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16.06.2024 03:10 | интересное от kikOS | комментарии: 1 ↓
Джордж Харрелл разработал свои методы освещения и выстраивал композицию так, чтобы придавать моделям особую ауру изящества, таинственности и совершенства. Самой важной частью в своём стиле Харрелл называл работу с тенями. Он ставил перед собой задачу «слепить» лицо, а не залить его светом. Для этого использовал легко перемещаемый фонарь, который прикреплял к микрофонной стойке, создавал подсветку для скул, добавлял тени под глазами и носом. К тому же Харрелл отменно ретушировал снимки. В отличие от многих студийных фотографов он печатал собственные работы и предъявлял к качеству изображений самые высокие требования.
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