ещё! выкл. сиськи
16.06.2024 03:10 | интересное от kikOS | комментарии: 1  ↓ 
Джордж Харрелл разработал свои методы освещения и выстраивал композицию так, чтобы придавать моделям особую ауру изящества, таинственности и совершенства. Самой важной частью в своём стиле Харрелл называл работу с тенями. Он ставил перед собой задачу «слепить» лицо, а не залить его светом. Для этого использовал легко перемещаемый фонарь, который прикреплял к микрофонной стойке, создавал подсветку для скул, добавлял тени под глазами и носом. К тому же Харрелл отменно ретушировал снимки. В отличие от многих студийных фотографов он печатал собственные работы и предъявлял к качеству изображений самые высокие требования.
1500x1999, 409 Kb / Марлен Дмитрий, ч/б

Марлен Дмитрий, ч/б

комментарии
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Moveton | 16.06.2024 05:01
Марлен Дмитрий... Что из этого фамилия? И в какой стране такие дают?
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