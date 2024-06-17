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17.06.2024 14:37 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
«Даная», Рембрандт
Картина находится в Эрмитаже. На коллаже она до и после того, как в 1985 году литовец Бронюс Майгис, после, разумеется, признанный невменяемым, облил её кислотой. На восстановление картины ушло 12 лет.
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рембрандт, даная, картина

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