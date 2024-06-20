ещё! выкл. сиськи
20.06.2024 12:51 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 3  ↓ 
Чешский художник с русскими корнями Сергей Колесов, публикующий свои работы под ником Peleng, создает невероятно яркие и порой уморительные иллюстрации.
Сергей о себе - "Я родился, вырос и жил в городе Иваново. Люблю рисование с самого детства. Рисовал на партах, в тетрадях и учебниках. Рисовал комиксы, ниндзей и Шварценнегера. После 11 класса школы поступил, и 4 года учился в Ивановском Художественном училище на отделении промышленной графики и рекламы. Чтобы избежать призыва в армию, поступил на отделение дизайна в Ивановской Текстильной Академии, где отучился 5 лет. Во время учёбы в Академии, я сильно увлекся трехмерной графикой, и все свободное время проводил изучая возможности 3д макса. После Академии, я 5 лет работал художником текстильного рисунка на частном текстильном предприятии в Иванове".

Пускай повисит пока будут искать повтор. Привет mxx.
Сергей Колесов – "Космическая станция".

Названия и ассоциации из народного творчества.
1. Какая жопа у космонавтов?
2. Шалости "Соляриса" по версии Станислава Лема.
3. Картинка чертовски напоминает рассказ О. Дивова "Эпоха великих соблазнов". Ну, как - напоминает. Просто там тоже перед ошеломлёнными космонавтами прямо посередине отсека возникает голая женщина.
1200x675, 277 Kb / космос, станция, мираж, алконавты

космос, станция, мираж, алконавты

комментарии
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саныч | 20.06.2024 14:44
В космосе сиськи свисать будут вперёд. )))
garry_stanis | 20.06.2024 14:54
Как под водой - часть правильной полусферы. https://goliedevushki.club/upl ... golie-devushki-niryayut-32.jpg
garry_stanis | 20.06.2024 14:58
https://pirogzla.org/uploads/p ... h-golikh-zhenshchin-ero-86.jpg
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