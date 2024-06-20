20.06.2024 12:51 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 3 ↓ от Чешский художник с русскими корнями Сергей Колесов, публикующий свои работы под ником Peleng, создает невероятно яркие и порой уморительные иллюстрации.

Сергей о себе - "Я родился, вырос и жил в городе Иваново. Люблю рисование с самого детства. Рисовал на партах, в тетрадях и учебниках. Рисовал комиксы, ниндзей и Шварценнегера. После 11 класса школы поступил, и 4 года учился в Ивановском Художественном училище на отделении промышленной графики и рекламы. Чтобы избежать призыва в армию, поступил на отделение дизайна в Ивановской Текстильной Академии, где отучился 5 лет. Во время учёбы в Академии, я сильно увлекся трехмерной графикой, и все свободное время проводил изучая возможности 3д макса. После Академии, я 5 лет работал художником текстильного рисунка на частном текстильном предприятии в Иванове".



Пускай повисит пока будут искать повтор. Привет mxx.

Сергей Колесов – "Космическая станция".



Названия и ассоциации из народного творчества.

1. Какая жопа у космонавтов?

2. Шалости "Соляриса" по версии Станислава Лема.

3. Картинка чертовски напоминает рассказ О. Дивова "Эпоха великих соблазнов". Ну, как - напоминает. Просто там тоже перед ошеломлёнными космонавтами прямо посередине отсека возникает голая женщина.

космос, станция, мираж, алконавты

