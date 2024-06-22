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22.06.2024 15:36 | прочее от dreamcast | комментарии: 1  ↓ 
1982
1024x678, 158 Kb / манхэттен, пшеница

манхэттен, пшеница

комментарии
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Real McCoy | 22.06.2024 16:19
Это проект и "инсталляция" американской художницы Агнес Денеш (Agnes Denes).
В мае 1982 года на краю Манхэттена, в Бэттери парке она и её помощники расчистили полтора акра земли, завезли землю, вручную засеяли и всё лето ухаживали за пшеничным полем. Урожай собрали в середине августа, и собранное зерно раздали людям, которые развезли и посеяли его в разных странах.

Вот здесь подробнее и ещё с фотками: https://www.publicartfund.org/ ... iew/wheatfields-for-manhattan/
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