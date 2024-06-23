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23.06.2024 10:37 | прочее от .bsa | комментарии: 2  ↓ 
Портрет французской актрисы поп-музыканта Франсуазы Арди, сидящей на площади перед церковью Сан-Джорджо Маджоре, Венеция, Италия, сентябрь 1966 года. Фотограф Стив Шапиро
413x612, 47 Kb / Francoise Hardy,портрет,шатенка

Francoise Hardy, портрет, шатенка

комментарии
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garry_stanis | 23.06.2024 13:08
Кроме аналогии цвета ее штанов и обуви с цветом плитки другого смысла сидеть на тротуаре в Венеции я не обнаружил. Кстати и не слышал ее никогда. Пошел послушаю. А из этой серии вот эта фотка лучшая https://www.gettyimages.com.br ... Dstica/525593046?adppopup=true
garry_stanis | 23.06.2024 13:27
Я понял причину ее появления здесь - "Певица, актриса и астролог разбила сердца Мика Джаггера и Боба Дилана. "https://www.tatler.ru/fashion/ ... estidesyatyh-ot-fransuazy-ardi
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