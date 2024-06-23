ещё! выкл. сиськи
23.06.2024 15:59 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Марк Твен, будучи редактором газеты, однажды опубликовал разгромное обличение некоего господина N.

В статье содержалась фраза:

«Господин N не заслуживает даже плевка в лицо».

Этот господин подал в суд, и суд обязал газету опубликовать опровержение. Марк Твен, как законопослушный гражданин, выполнил это требование.

В очередном номере его газеты появилось следующее:

«Господин N заслуживает плевка в лицо»
1200x800, 165 Kb / марк твен, ч/б

марк твен, ч/б

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  7
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 131994 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 143 / 244| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer