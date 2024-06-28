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28.06.2024 17:11 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Стефани Чавес, родившаяся в Сан-Хосе, Коста-Рика, визуальный художник и фотограф из Мехико. Наиболее известна своей серией черно-белых фотографий под названием «Сеньорита Гато» (Синьора Кошка), созданной в 2013 году.
Помимо фотографии, Стефани признана писательницей, известной своим захватывающим визуальным рассказом, исследующим различные культурные повествования и эмоциональные темы. Она много путешествовала, проживая во многих странах и демонстрируя свои работы по всему миру.
Художник:
@stephanie.chavess
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