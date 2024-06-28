ещё! выкл. сиськи
28.06.2024 21:34 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Поздравим и пожелаем наилучшего выбора трудового пути в жизни всем выпускникам! Хочу чтобы любой из них мог ответить как тот ученый , которого спросили почему он занимается наукой? Потому что я каждый день удовлетворяю собственное любопытство за государственный счет!
1536x960, 616 Kb / Питер, Алые Паруса, Дворцовый мост, Нева , кунсткамера

Питер, Алые Паруса, Дворцовый мост, Нева, кунсткамера

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