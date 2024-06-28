ещё! выкл. сиськи
28.06.2024 22:13 | прочее от garry_stanis | комментарии: 7  ↓ 
Рейчел (Шон Янг)
1920x1080, 395 Kb / Рейчел, сигарета, BladeRunner

Рейчел, сигарета, BladeRunner

комментарии
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garry_stanis | 28.06.2024 22:14
Откудова срисовали. https://i.pinimg.com/736x/3d/d ... d--sean-young-ridley-scott.jpg
nihil777 | 28.06.2024 22:47
ну добавь в теги "Полина", с этой же целью размещено))
supershmel | 28.06.2024 22:52
garry_stanis (22:14), не срисовали а обвели))
garry_stanis | 28.06.2024 22:57
nihil777 | 28.06.2024 22:47 Не угадал. Внимательный человек обязательно обратил бы внимание, что она отрицательно относится к сигаретам и поет осанну трубке. А картинка относится к моему любимому фильму. Кстати неожиданно посмотрел что время сотворило с Шон Янг и ужаснулся. https://avatars.dzeninfra.ru/g ... 42bf761f94afd9894cc/scale_1200
nihil777 | 28.06.2024 23:07
garry_stanis (22:57), по тому, что было размещено, в т.ч. хава нагила, очень похоже. Сигареты или трубка, это уже вторичное
nihil777 | 28.06.2024 23:08
Полина, выходи, рассуди. Ты на картинке или не ты)
garry_stanis | 28.06.2024 23:56
Вот был замечательный треп на эту тему. BLOG:)167615
В частности уважаемая Polina там утверждала : "на самом деле трубку курить гораздо приятнее, чем сигареты. во-первых, ты кладешь туда табак, ты знаешь, что там. а посмотрите, что пихают в сигареты, которые курит вся Россия - это же тихий, хим. ужас! табака там нет вовсе. во-вторых, куришь столько, сколько хочется, а не порцию сигаретную. в-третьих, гораздо удобнее и приятнее держать в руке эту трубку. я могу часами ее держать, она сливается с рукой и я даже уже не замечаю, как повсюду хожу с ней. в общем, удовольствия от курения гораздо больше, вреда меньше, нежели от сигарет"
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