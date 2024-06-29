ещё! выкл. сиськи
29.06.2024 01:12 | интересное от garry_stanis | комментарии: 1  ↓ 
Девиз этого блога: - Да нормальная у нее жопа!
На фото коренная жительница Андаманских островов (архипелаг в Индийском океане) имеющая такую же особенность строения ягодиц (стеатопигия), как и у готтентотов, бушменов и других африканских племен, до 2 м в обхвате. 1872 год.
630x630, 118 Kb / мама, сын

мама, сын

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
redneck | 29.06.2024 02:25
У бразильских трансов такая же стеатопигия, коллега.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 132066 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 137 / 243| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer