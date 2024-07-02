ещё! выкл. сиськи
02.07.2024 13:34 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Пол Густав Фишер (датский 1860-1934)
"Две молодые женщины лежат на пляже Хорнбек, наслаждаются солнцем" 1916
Холст, масло, 60 х 72 см
Частная коллекция
1300x1059, 239 Kb / Paul Gustav Fischer (Danish 1860-1934), "Two young women lying on Hornbek beach enjoying the sun", 1916, Oil on canvas, 60 x 72 cm, Private collection

Paul Gustav Fischer (Danish 1860-1934), "Two young women lying on Hornbek beach enjoying the sun", 1916, Oil on canvas, 60 x 72 cm, Private collection

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