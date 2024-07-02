ещё! выкл. сиськи
02.07.2024 14:18 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Абхазия. Курорт Пицунда. Автопоезд, курсирующий между пляжем и пансионатами, 1973 год.
642x640, 101 Kb / Абхазия, автопоезд, дельфин, море, курорт, скульптура, СССР, скамейка, горы

Абхазия, автопоезд, дельфин, море, курорт, скульптура, СССР, скамейка, горы

комментарии
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Real McCoy | 02.07.2024 14:49
Очень похожий катался в начале 80-х по ВДНХ.
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