ещё! выкл. сиськи
04.07.2024 21:27 | интересное от kikOS | комментарии: 0  ↓ 
Восставший против обыденности в шёлковой рубашке и чёрном цилиндре, он привносил в мир яркость и дерзость. В широкополой фетровой шляпе и с атласным бантом на шее, он был настоящим бунтарём стиля.

Со временем, особенно после знакомства с Лилей Брик, Маяковский преобразился в настоящего буржуа: изысканные пальто с кепками, идеально сшитые костюмы и галстуки.

Он превращался в эдакого английского аристократа, никак не ассоциирующегося с футуристической жёлтой кофтой, эпатажем и громкой славой поэта-пролетария.
728x986, 75 Kb / Маяковский

Маяковский

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 132139 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 140 / 244| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer