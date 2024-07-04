|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
04.07.2024 21:27 | интересное от kikOS | комментарии: 0 ↓
Восставший против обыденности в шёлковой рубашке и чёрном цилиндре, он привносил в мир яркость и дерзость. В широкополой фетровой шляпе и с атласным бантом на шее, он был настоящим бунтарём стиля.
Со временем, особенно после знакомства с Лилей Брик, Маяковский преобразился в настоящего буржуа: изысканные пальто с кепками, идеально сшитые костюмы и галстуки.
Он превращался в эдакого английского аристократа, никак не ассоциирующегося с футуристической жёлтой кофтой, эпатажем и громкой славой поэта-пролетария.
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