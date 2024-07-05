ещё! выкл. сиськи
05.07.2024 13:59 | картинки от garry_stanis | комментарии: 6  ↓ 
Как там мои посты в блоге? Много наплюсовали хорошие люди и наминусовали эти уроды? Photo by Joseph Szabo
1080x745, 90 Kb / лавочки, лето, Joseph Szabo, ч/б

лавочки, лето, Joseph Szabo, ч/б

комментарии
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kikos | 05.07.2024 14:22
от уррроды, а.. ну ладно, минус тебе.
garry_stanis | 05.07.2024 14:54
kikos 14:22 Один попался! Кстати урода (по-польски uroda) - красота!
garry_stanis | 05.07.2024 14:58
Как в том анекдоте: В мотосалоне продали за день три мотоцикла. По радио сообщили что разбился мотоциклист в этом городке. Менеджер салона: - двое еще пока ездят по улицам города.
kikos | 05.07.2024 16:16
garry_stanis (14:58), в этом уроде (на польском) на аватарке, я вижу лишь урода (на польском) ))
garry_stanis | 05.07.2024 17:03
kikos Ну ты же большой мальчик - понимаешь что внешность обманчива. Молодец, но писать надо так без ошибок - в этом красавчике я вижу только красоту!
kikos | 05.07.2024 17:22
garry_stanis (17:03), Моня, не учите меня жить, лучше помоги материально.
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