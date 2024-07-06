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06.07.2024 21:25 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Sir William Russell Flint, RA, PRWS (British, 1880-1969)
Reclining nude resting on books
signed 'William Flint' (lower right)
red chalk
19 x 37cm (7 1/2 x 14 9/16in).
Ожидаемая цена лота 800 фунтиков
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