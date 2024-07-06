ещё! выкл. сиськи
06.07.2024 21:25 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Sir William Russell Flint, RA, PRWS (British, 1880-1969)
Reclining nude resting on books
signed 'William Flint' (lower right)
red chalk
19 x 37cm (7 1/2 x 14 9/16in).
Ожидаемая цена лота 800 фунтиков
1669x840, 524 Kb / рисунок, William Russell Flint, девушка, книга

рисунок, William Russell Flint, девушка, книга

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