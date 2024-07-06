ещё! выкл. сиськи
06.07.2024 22:19 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 1  ↓ 
Ну очень жизненная картина для этого места
"Сусанна и старцы",1653 год
Автор: Йорданс Якоб
1080x812, 327 Kb / живопись, картина, Сусанна, старцы, Якоб, собака, таз, фонтан, жемчуг

живопись, картина, Сусанна, старцы, Якоб, собака, таз, фонтан, жемчуг

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
garry_stanis | 06.07.2024 22:20
Кому интереса эта притча.
Сусанна была дочерью Хелкия и женой Иоакима. (Ипполит Римский предполагает, что это был Иоаким, сын Иоакима, царя Иудейского, которого, с чем согласен Юлий Африкан, Навуходоносор взял себе в помощь.

Сказание рассказывает о том, как в период вавилонского пленения (с 598 по 539 до н. э.) одна прекрасная еврейка была ложно обвинена двумя высокопоставленными развратными старцами, подсматривавшими за ней. Предположительно, двое этих старцев были еврейскими старейшинами (судьями бет-дина).

Однажды она купалась в своём саду, отослав прочь своих служанок. В это время за ней принялись подглядывать два старца, уже некоторое время имевшие подобную привычку: «Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть её».

Когда, вымывшись, женщина собралась идти домой, они остановили её и принялись домогаться, утверждая, что если она не согласится на их домогательства, они обвинят её в прелюбодеянии и скажут, что в саду у неё было свидание с молодым любовником.

Она пренебрегает их шантажом: «Тогда застонала Сусанна и сказала: тесно мне отовсюду; ибо, если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом». Она начинает кричать, прибегают люди и сбитые с толку старцы осуществляют свою угрозу. Сусанну арестовывают, и ей грозит смерть за прелюбодеяние, причём женщина клянётся, что ни в чём не виновата. В это время в процесс вмешивается юноша по имени Даниил (будущий пророк Даниил), которому Бог открыл, что она говорит правду: «возбудил Бог святой дух молодого юноши, по имени Даниила».

Он изолирует обоих свидетелей друг от друга и допрашивает их по отдельности. Поскольку ни один из них не знает, что именно сказал другой, они ошибаются в деталях — дают различные показания по поводу дерева, под которым Сусанна якобы встретилась со своим любовником.

Старцев осуждают на смерть как лжесвидетелей, «по закону Моисея»,«…и поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего, по закону Моисееву, и умертвили их; и спасена была в тот день кровь невинная».

Это событие — не только спасение Сусанны, но и первое явление Даниила в качестве пророка-судии перед народом: «И Даниил стал велик перед народом с того дня и потом».
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 132186 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 118 / 244| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer