ещё! выкл. сиськи
06.07.2024 22:34 | картинки от garry_stanis | комментарии: 1  ↓ 
"По чуть - чуть"
Автор: Ершова Наталья
Чуть-чуть накатить (если да, то почему стакан один?) или на полшишечки?
640x926, 185 Kb / живопись, Ершова, стог, сено, грабли

живопись, Ершова, стог, сено, грабли

комментарии
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P.S. | 07.07.2024 00:51
или по пол шишечки накатить
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